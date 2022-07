Sostenibilità e paesaggi mozzafiato protagonisti del 4° evento Aci Como-Lago di Como Ecogreen il 23 e 24 luglio. Quest’anno una tripla competizione sportiva che coinvolgerà il capoluogo lariano e i Comuni limitrofi. In gara auto elettriche, ibride, bi-fuel e oltre 25 equipaggi.

Automobile Club di Como, in collaborazione con un team di lavoro coordinato da un docente esperto di mobilità elettrica del Politecnico di Milano, sta promuovendo sul territorio di Como e Provincia una serie di eventi sportivi didattico-formativi che mirano a promuovere la mobilità elettrica, ibrida e bi-fuel (metano, biometano, gpl) per sviluppare una maggiore consapevolezza dei cittadini verso trasporti privati più efficienti e meno inquinanti e un turismo maggiormente orientato alla sostenibilità.

La sostenibilità ambientale nell’ambito dei trasporti, soprattutto privati, è uno degli obiettivi strategici che l’Europa ci chiede di affrontare anche con il recente lancio del Green Deal Europeo, che mira a ridurre le emissioni anche rinnovando il mercato dei veicoli attualmente circolante. È per questo che è sembrato rilevante sul territorio comasco, famoso in tutto il mondo per le bellezze paesaggistico-culturali che lo contraddistinguono, promuovere la terza edizione dell’EcoGREEN, un evento sportivo esemplare che possa coniugare la corretta informazione culturale, sull’uso più consapevole dell’auto con la tutela del patrimonio artistico, storico, culturale e naturale, con uno sguardo attento allo sviluppo dell’economia locale.

La manifestazione prevede una tappa di tre Campionati Italiani già iscritti a calendario ACI Sport:

– Trofeo Green Challenge Cup per neofiti, giovani, appassionati di regolarità, press, team building

– Campionato italiano Green Endurance per campioni e appassionati di economy run

– Trofeo Green Hill Climb per appassionati di auto, giovani (con il possibile coinvolgimento degli istituti scolastici comaschi nel reclutamento di equipaggi), campioni di regolarità

Le competizioni si configurano come gare di regolarità a bassa velocità e impatto agonistico, in cui i veicoli percorreranno il sabato 23 luglio per la Green Challenge Cup circa 200 km su 2 gare e per il Green Endurance circa 300 km in due settori ripetuti, attraversando su strade aperte i Comuni che circondano il territorio comasco facendo fulcro al Tempio Voltiano per partenze e arrivi, nel cuore pulsante e centralissimo del capoluogo lariano.

Per la Green Challenge Cup:

Gara 1. “Val d’Intelvi e Lungolago”

Gara 2. “Brianza e Laghi minori”

Per il Green Endurance la gara si svolgerà con 4 controlli timbro su un percorso di 150 km ripetuto due volte che partirà dal Tempio Voltiano a Como, attraverserà il lago di Como, la Val d’Intelvi fino al Lago Ceresio e poi farà ritorno a Como.

Invece la domenica 24 luglio per la Green Hill Climb percorreranno circa 3 km di un percorso su strade chiuse che coinvolgerà il Comune di Schignano, una delle perle della Val D’Intelvi.

Quest’anno, Automobile Club Como, unitamente a Automobile Club Varese e Automobile Club Sondrio, ha istituito la “Coppa EcoGREEN” un premio per i neofiti della specialità Green Hill Climb che premierà il pilota che, partecipando alle gare nelle 3 Province lombarde, avrà ottenuto più punti.

Le partenze, i parchi chiusi e gli arrivi per le vetture vedranno il quartier generale presso una location appropriatamente scelta: Tempio Voltiano, compresa la cerimonia finale e di premiazione che si terrà sia sabato che domenica.

Il sabato, sarà possibile scoprire un’interessante esposizione di auto e moto ecologiche con test drive e confrontarsi con tante novità sul mondo della mobilità “green”.

La manifestazione sarà aperta a tutti perché potranno gareggiare sia piloti professionisti, amatori, o semplici curiosi, che per un weekend potranno scoprire le meraviglie del territorio, soggiornando presso delle location convenzionate.