Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, per consentire attività di manutenzione ordinaria, dalle 22:00 di lunedì 25 alle 5:00 di martedì 26 luglio, sarà chiuso il tratto compreso tra Lago di Como e Como Centro, verso Lainate.

In alternativa, si consigliano i seguenti itinerari:

-per i veicoli leggeri, dopo l’uscita obbligatoria di Lago di Como, percorrere Via Bellinzona e la SP17, fino a raggiungere lo svincolo di Como Centro;

-per i veicoli superiori alle 3,5 tonnellate, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Lago di Como, proseguire su Via Nino Bixio, Via Innocenzo XI, Via Napoleona, Via Pasquale Paoli, Via Cecilio, con rientro sulla A9 allo svincolo di Como Centro.