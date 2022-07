Aevv Impianti -azienda del gruppo Acsm Agam- entra a far parte dell’Associazione Temporanea di Imprese che parteciperà alla gara per la realizzazione della Nuova Arena di Cantù e si occuperà della parte impiantistica, garantendo gli standard di qualità utilizzati in altri complessi sportivi. L’A.T.I., che già comprende -tra gli altri- Cantù Next S.p.A., è nata con l’obiettivo di restituire ai tifosi della Pallacanestro Cantù e alla città intera un impianto all’altezza di uno degli storici e più titolati club di basket del panorama internazionale. L’intervento si sviluppa su una superficie di quasi 28 mila metri quadri a fianco del centro commerciale. Prevede una nuova Arena polifunzionale, in grado di ospitare non solo attività sportive, ma anche eventi come concerti e convention, e una zona commerciale e di ristorazione. “Il progetto – ha sottolineato l’amministratore delegato di Aevv Impianti, Iacopo Picate – è un modello di eccellenza tecnologica, in linea con i principi della sostenibilità ambientale e dell’efficientamento energetico”. “L’ingresso della società nell’A.T.I., con un investimento economico di oltre 7 milioni di euro, -ha commentato l’amministratore delegato di Cantù Next S.p.A., Andrea Mauri- ha permesso di migliorare l’intera sostenibilità dell’opera, come emerge dal Piano Economico e Finanziario. Inoltre, con il suo fondamentale know how, ci consentirà di realizzare la parte impiantistica con un’elevatissima specializzazione tecnologica e rappresenta una garanzia anche per la successiva gestione, manutenzione e innovazione a tutela sia del Comune sia dell’intera cittadinanza”.