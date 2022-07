“Siamo invasi”: con un pizzico di ironia il comandante della polizia locale di Tremezzina, Massimo Castelli, definisce la situazione viabilistica vissuta in questi ultimi fine settimana estivi sulla Statale Regina. “Domenica scorsa abbiamo raggiunto i 19mila veicoli circolanti – spiega il comandante – Parliamo di numeri da fiera di San Giovanni, che non abbiamo registrato neanche in epoca per-Covid, nel 2019”.

I turisti si riversano sul lago non soltanto nei weekend, ma anche nei giorni feriali. “Anche dal lunedì al venerdì si superano i 16mila veicoli – dice il comandante – Per tenere sotto controllo la situazione, da fine maggio è in vigore l’ordinanza che permette ai mezzi pesanti di percorrere il tratto da Argegno a Menaggio a senso alternato. Al mattino possono salire, al pomeriggio scendere. Nel fine settimana, invece, parliamo soltanto di auto, ma basta una manovra sbagliata di un bus turistico a creare un blocco stradale. C’è preoccupazione per ogni minima problematica. Ieri mattina una breve chiusura della strada a causa del cantiere della variante a Colonno ha causato disagi fino a mezzogiorno”.

Sabato e domenica sulla Regina sono impegnati in totale una decina di agenti tra polizia locale e polizia stradale. “Gli agenti della Stradale, però, coprono un vasto territorio che arriva fino in Alta Valle, dunque non possiamo tenerli sulla Statale tutto il giorno – spiega Castelli – Non è facile reggere questa ondata. Si tratta soprattutto di turisti stranieri o di cittadini di Como e limitrofi che per una gita giornaliera si riversano sulle spiagge del lago in cerca di refrigerio. Le strutture ricettive sono tutte piene”.

Per questo fine settimana Castelli si aspetta ancora numeri record. “Si prevedono temperature molto elevate, – conclude il comandante – dunque ci aspettiamo spiagge prese d’assalto e di conseguenza tante auto in circolazione”.