Riprenderanno nella giornata di oggi le ricerche del turista tedesco di 66 anni disperso da giovedì sera in Altolago. L’uomo era uscito per una gita in barca a vela e non è più rientrato. L’imbarcazione è stata recuperata ieri mattina, ma dell’uomo purtroppo nessuna traccia.

I sommozzatori dei vigili del fuoco, che ieri hanno cercato ininterrottamente il 66enne, sono in attesa di un ulteriore strumento per scandagliare il fondale del lago. A breve dunque riprenderanno le operazioni di ricerca anche con l’utilizzo dell’apparecchiatura.

Con la moglie, il 66enne sta trascorrendo le vacanze in Altolago. I due alloggiano a San Siro e sono conosciuti nella zona perché da anni frequentano il Lario. L’allarme è stato dato dai familiari giovedì sera, quando l’uomo non è rientrato dall’escursione in barca.