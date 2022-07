Picchia la moglie due volte in poche ore, denunciato e allontanato da casa un uomo di 27 anni di origine nigeriana residente con la famiglia a Como, in via Regina Teodolinda.

Nella tarda serata di sabato, alla centrale operativa della questura è arriva una prima richiesta di aiuto per una lite in famiglia. Gli agenti hanno accertato che una coppia stava litigando per questioni familiari e che la donna, 26enne nigeriana, era stata spintonata e colpita con calci e pugni dal marito in presenza della figlia di 4 anni.

La donna non ha voluto presentare subito denuncia e il marito ha detto che sarebbe andato via. I poliziotti l’hanno convinta a farsi visitare al pronto soccorso e i medici hanno riscontrato lesioni guaribili in 21 giorni. Tornata a casa, la donna però è stata nuovamente aggredita e picchiata. Secondo intervento della polizia, che ha portato il 27enne in questura.

L’uomo è stato denunciato per maltrattamenti contro familiari e lesioni personali. Disposto l’allontanamento d’urgenza dall’abitazione.