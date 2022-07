E’ stato arrestato con l’accusa di omicidio volontario il 37enne di Cadorago che questa mattina all’alba avrebbe ucciso a coltellate la compagna. La vittima è una donna di 33 anni. L’omicidio nell’appartamento di via Leopardi nel quale la coppia conviveva da circa due anni.

Valentina Di Mauro avrebbe compiuto 34 anni il prossimo mese di novembre. Collaboratrice domestica, era andata a convivere con il fidanzato, Marco Campanaro, 37 anni, magazziniere in Svizzera. Non sembra dalle prime informazioni che tra i due ci fossero problemi particolari.

Valentina Di Mauro e Marco Campanaro (foto da facebook)

Il delitto

All’alba di oggi l’omicidio, scaturito forse da un raptus di gelosia. Marco avrebbe impugnato un coltello da cucina e avrebbe colpito Valentina con numerosi fendenti. L’allarme è stato dato dai vicini, residenti in un appartamento due piani sopra la coppia. Svegliati dalle urla dei due e dalle richieste di aiuto della 33enne, marito e moglie sono intervenuti subito. La porta dell’abitazione di Marco e Valentina era chiusa. Il vicino ha picchiato ripetutamente sulla porta e la moglie intanto ha chiamato i carabinieri. All’arrivo dei militari dell’Arma e dell’ambulanza della Croce Azzurra di Cadorago, purtroppo per Valentina non c’era nulla da fare.

Le indagini

Le indagini sono affidate ai carabinieri della compagnia di Cantù e del nucleo operativo e radiomobile, coordinati dal comandante tenente Diego Bonavera. L’inchiesta è coordinata dal pubblico ministero Mariano Fadda. Campanaro è stato fermato e portato in caserma a Lomazzo per i primi accertamenti. E’ stato poi arrestato e deve rispondere di omicidio volontario. Avrebbe detto di aver colpito la compagna per gelosia, perché si sarebbe detto convinto che aveva una relazione con un altro. Sul corpo di Valentina sarà eseguita l’autopsia.