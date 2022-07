Un incidente che inizialmente non era apparso grave è costato la vita a una ragazza di soli 21 anni residente a Guanzate. Nella notte tra sabato e domenica, dopo il lavoro in un bar, la giovane stava tornando a casa sul furgone guidato da un collega. Ad Appiano Gentile, il mezzo è uscito di strada ed è andato a sbattere contro un muro.

Le conseguenze per le due persone a bordo non erano sembrate serie nonostante il violento impatto. Il conducente avrebbe riportato solo lievi contusioni. La 21enne, Greta Curti, era cosciente dopo l’impatto e, almeno stando alle prime informazioni, non sarebbe apparsa in condizioni gravi.

Ad Appiano Gentile, in via Pedrosi è intervenuta l’ambulanza della Croce Azzurra di Cadorago. La 21enne è stata trasportata all’ospedale Sant’Anna. I medici del pronto soccorso però si sarebbero accorti che la situazione era più grave di quanto potesse sembrare. La giovane è stata subito sottoposta ad un intervento chirurgico, ma è purtroppo morta in ospedale.

La procura di Como ha aperto un’inchiesta per omicidio stradale. Sono in corso gli accertamenti dei carabinieri di Lurate Caccivio per fare chiarezza sul tragico schianto.