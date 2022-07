Al Comasco 218mila euro dalla Regione Lombardia per eliminare le barriere architettoniche.

È stata pubblicata oggi sul Burl, il Bollettino ufficiale della Regione, la graduatoria relativa al bando per finanziare progetti per il superamento di ostacoli, criticità e barriere architettoniche negli edifici o strutture aperte al pubblico di proprietà o in gestione comunale.

Il bando di oltre 2 milioni di euro ha consentito di finanziare 51 progetti. Il provvedimento segue l’approvazione, avvenuta nei mesi scorsi, delle linee guida per la redazione dei Peba, i Piani per l’eliminazione delle barriere architettoniche per i Comuni, in particolare per quelli fino a 5mila abitanti e quindi dotati di minori strumenti.

La provincia con il contributo maggiore è Brescia, con oltre 527mila euro per 12 progetti.

Sei i Comuni coinvolti

Nel Comasco i progetti sono sei e riguardano i comuni di Cucciago, Caslino d’Erba, Valmorea, Caglio, Limido Comasco, Argegno per un totale di 218.033 euro.