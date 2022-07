Ultimi colpi di mercato del Como 1907 a poco più di 2 settimane dalla ripresa del campionato di serie B. Prende forma la squadra disegnata dal direttore generale Carlaberto Ludi, dall’amministratore delegato Dennis Wise e dal tecnico Giacomo Gattuso, per la terza stagione sulla panchina degli azzurri.

Comunicati nelle ultime ore gli arrivi di Leonardo Mancuso e Cas Odenthal e la conferma di Nicholas Ioannou.

Mancuso, attaccante in forza all’Empoli in serie A, fino a gennaio, poi passato al Monza vincitore dei playoff, ha firmato fino a fine stagione; con Alberto Cerri formerà una delle coppie d’attacco più interessanti del campionato.

Dalla prima Lega olandese, Odenthal: il centrale svincolato dal N.E.C. Nijmegen resterà a Como fino a giugno 2025.

Infine, Nicholas Ioannou, il terzino sinistro dopo aver appena concluso una stagione in prestito con gli azzurri, ha firmato un contratto triennale.

Si delinea dunque la formazione ufficiale: all’appello mancherebbero ancora un portiere -con tutta probabilità titolare- e un terzino destro. A questi potrebbe aggiungersi un’ala sinistra.

Intanto ai primi di agosto è atteso l’arrivo di Cesc Fabregas. Il 35enne spagnolo campione del mondo, appena svincolato dal Monaco, importante colpo di mercato della società indonesiana, è pronto ad arrivare sul Lario e a giocare in serie B.

Prima occasione per vedere la squadra del Como 1907 in campo: sabato 6 agosto in trasferta per la Coppa Italia, contro lo Spezia. Debutto ufficiale della serie cadetta sabato 13 con il match in casa contro il Cagliari. Fischio d‘inizio alle 20.45. Prima trasferta il 21 agosto, sempre alle 20.45 contro il Pisa. Lunedì 29 il derby lombardo con il Brescia alle 20.45 al Sinigaglia.

Obiettivo dichiarato della società far bene in un campionato che si annuncia tanto bello quanto difficile con squadre come Cagliari, Genoa e Venezia.