Tornano a diminuire i ricoverati affetti dal Covid nei reparti ordinari. Attualmente sono 1.550, 27 in meno rispetto a ieri. In terapia intensiva, invece, sono ricoverati tre pazienti in più, per un totale di 58.

A fronte di 46.894 tamponi effettuati, oggi in Lombardia sono 8.605 i nuovi positivi, con un tasso in calo, pari al 18,3%.

Sono 23 le persone che hanno perso la vita a causa del Covid nelle ultime 24 ore, 41.426 dall’inizio della pandemia.

I nuovi casi per provincia: a Milano sono 2.380 i nuovi positivi, 916 dei quali a Milano città; a seguire, sopra i mille contagi soltanto Brescia, con 1.184. A Bergamo sono 920 i nuovi casi, in provincia di Monza e Brianza 725, a Varese 703, a Pavia 545, a Mantova 487, a Cremona 450, a Como 401. Numeri più contenuti a Lecco, che oggi conta 232 nuovi positivi, a Lodi, con 230 casi in più e a Sondrio con 126.