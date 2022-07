Incidente con un’auto ribaltata poco dopo le 8 e auto in fiamme attorno a mezzogiorno. Doppia emergenza questa mattina sull’autostrada A9 Lainate Como Chiasso. Il primo allarme nel tratto in direzione Milano, all’uscita della galleria Quarcino. Per cause ancora da chiarire, si è verificato un incidente che ha coinvolto più autovetture e una si è ribalta. Ferito, fortunatamente non in modo grave, un uomo di 67 anni, trasportato all’ospedale Sanr’Anna. Sono intervenuti l’ambulanza della Croce Rossa, la polizia stradale e i vigili del fuoco, che hanno rimesso in sicurezza la carreggiata. Ripercussioni sul traffico dopo l’incidente.

Secondo allarme poco prima di mezzogiorno, all’altezza di Como centro in direzione di Chiasso. Un’auto in transito, per cause da chiarire ha preso fuoco. Nessuna conseguenza per gli occupanti, che sono scesi prima che le fiamme divorassero la vettura.

Sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Como per spegnere le fiamme e ripristinare la sede stradale.