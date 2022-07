“La miglior ripresa che il lago di Como abbia mai conosciuto, la pandemia sembra un lontano ricordo”. Usa torni entusiastici il direttore della Navigazione Nicola Oteri. Il direttore fa il punto sull’attuale stagione estiva. Le presenze dei turisti fanno segnare numeri record, che si traducono inevitabilmente anche in qualche difficoltà a livello organizzativo e logistico.

“Il lago è l’attrazione turistica per eccellenza, un brand conosciuto a livello internazionale – dice Oteri – Noi abbiamo il privilegio, l’orgoglio e la responsabilità di rappresentarlo nel miglior modo possibile”.

Le difficoltà economiche

Il servizio fa i conti con difficoltà economiche e non solo. “Per il trasporto pubblico locale e quindi anche per la Navigazione – sottolinea il direttore – nonostante le presenze sempre in aumento non sono stati anni semplici”. “La crisi ha assottigliato le risorse per garantire il servizio. La pandemia ha aggravato la situazione”, aggiunge.

Gli assembramenti

I numeri record si traducono anche in assembramenti e code per la biglietteria e per salire su battelli e aliscafi, difficoltà cresciute con l’ondata di caldo. “Stiamo implementando il sistema di bigliettazione elettronica”, dice Oteri. “Per prevenire le criticità abbiamo coinvolto la prefettura e la questura per organizzare un tavolo di coordinamento tecnico. Le elezioni hanno ritardato l’incontro anche con il Comune di Como, ma ora stiamo collaborando”.

“Gestire gli assembramenti ai principali scali, che quest’anno sono veramente presi d’assalto, non è semplice – prosegue il direttore – ma la situazione, che ha caratteristiche di eccezionalità è stata affrontata con professionalità e realismo. Ci siamo attivati per implementare l’attuale servizio di vendita online e abbiamo allestito un infopoint vicino nei pressi della biglietteria di Como, a cui ne verrà aggiunto un secondo”.

“Le cose da fare sono tante e alcune anche piuttosto complesse – conclude Oteri – ma l’impegno, la dedizione, la costanza e il sostegno del territorio ci condurrà all’obiettivo”.