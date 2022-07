Venti lavoratori in nero e altri ventuno irregolari scoperti dalla Guardia di Finanza di Como.

I controlli hanno interessato diverse attività della provincia comasca. I finanzieri del Gruppo Como, in un ristorante in Capiago Intimiano, hanno scoperto sei lavoratori in nero (tre italiani, due marocchini e un turco). In un’attività commerciale a poca distanza, a Montorfano, sono stati trovati altri cinque lavoratori in nero (quattro italiani e un filippino). I datori di lavoro di entrambi gli esercizi commerciali hanno provveduto a regolarizzare immediatamente i dipendenti, pagando le previste sanzioni amministrative.

Inoltre, in un bar, in un minimercato e in due bancarelle, nel comune di Como, sono stati scoperti altri cinque lavoratori in nero (tre italiani, un pakistano e un bangladese). E ancora, gli altri lavoratori in nero o irregolari, sono stati trovatiin un ristorante dell’Erbese, in un parrucchiere di Erba, e in due bar di Erba e Mariano Comense.