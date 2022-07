Le difficoltà economiche che numerose famiglie e imprese stanno affrontando aumentano il rischio di crescita della piaga dell’usura. Il territorio comasco da oggi può contare su un nuovo strumento di prevenzione e contrasto. Un protocollo firmato dai rappresentanti delle istituzioni, dalle associazioni economiche e dai rappresentanti degli istituti di credito con l’obiettivo di garantire un sostegno ed evitare il rischio di infiltrazioni della criminalità.

Il prefetto

“E’ un dovere delle istituzioni intervenire in modo mirato e concreto – ha sottolineato il prefetto di Como Andrea Polichetti – Con questo strumento portiamo al massimo livello gli interventi antiusura per impedire alla criminalità economica di infiltrarsi nel mercato di beni e servizi per famiglie e imprese”.

Il protocollo permetterà a famiglie e imprese di accedere più facilmente a prestiti in caso di difficoltà economiche. E’ stato sottoscritto da prefettura, Regione, Provincia, Comuni di Como, Cantù, Erba e Mariano, Camera di Commercio, organizzazioni di categoria e istituti di credito.

Il sottosegretario all’Interno

“La minaccia dell’usura è particolarmente grave e insidiosa in un momento di difficoltà economica come quello che stiamo attraversando”, ha sottolineato il deputato della Lega e sottosegretario all’Interno Nicola Molteni. “L’inflazione e il caro energia – ha proseguito – incidono pesantemente sui budget di imprese e famiglie, rendendo doverosa una crescente sinergia tra istituzioni per creare una rete di protezione a tutela dei cittadini”.