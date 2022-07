Tante le proposte di svago in programma a Cernobbio. Ultimo weekend per la festa in Riva della Canottieri Cernobbio 1901 Asd il 30-31 luglio in piazza Risorgimento. Il ricavato delle serate andrà a sostegno delle attività ludiche e agonistiche della Società Sportiva.

Sempre in piazza Risorgimento domenica 31 luglio dalle 9 alle 19 appuntamento con le bancarelle di artigianato etnico e artistico, collezionismo, hobbistica e creatività.

Al parco dell’ex Galoppatoio di Villa Erba continuano le attività nell’ambito di “Sport nei parchi – Urban Activity e Weekend”. Per partecipare è necessario avere un certificato medico per attività sportiva non agonistica in corso di validità.

Il calendario completo degli eventi si può consultare su www.cernobbiolakecomo.it o www.comune.cernobbio.co.it.