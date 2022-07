Altri otto mesi di lavori e 500mila euro in più per completare il primo lotto del cantiere delle paratie del lungolago di Como. Un’opera avviata nel 2008 e già costata oltre 30 milioni di euro. Oggi, durante un sopralluogo, l’assessore regionale agli Enti locali Massimo Sertori e il sottosegretario Fabrizio Turba hanno fatto il punto sull’andamento dei lavori. Un’occasione per un incontro anche con il nuovo sindaco Alessandro Rapinese

Cinque mesi di ritardo, in parte compensati dall’anticipazione dei tempi dei lavori in piazza Cavour. L’incognita della fornitura e dei costi delle materie prime continua a pesare sull’andamento del cantiere, ma la Regione assicura che a marzo 2023 il tratto da Sant’Agostino al “salotto” del capoluogo sarà restituito a comaschi e turisti. “E’ vero che ci sarà un ritardo – commenta il sottosegretario di Regione Lombardia Fabrizio Turba – ma entro marzo sarà completata anche tutta la parte di piazza Cavour, con la scalinata e la nuova biglietteria della Navigazione”

Entro marzo sarà realizzato anche il progetto degli arredi, di competenza del Comune. Proprio per questi lavori è stato necessario uno stanziamento di ulteriori 500mila euro per una richiesta della Sovrintendenza sul porfido. “Si è presentato un problema, abbiamo contattato la Regione e devo dire che la collaborazione è stata immediata – dice il sindaco di Como Alessandro Rapinese – E’ stato messo subito a disposizione mezzo milione di euro in più e non è stato perso nepure un giorno”.