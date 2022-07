Scontro tra un’auto e una moto nel primo pomeriggio di oggi a Mozzate. Un impatto violento, che è purtroppo costato la vita a un 29enne.

L’uomo, che viaggiava in sella alla sua moto, per cause ancora da chiarire mentre percorreva via Varesina, in territorio di Mozzate, si è scontrato con una Fiat Punto.

Dopo l’incidente, le condizioni del motociclista sono apparse subito gravissime. A Mozzate sono intervenute l’ambulanza della Croce Rossa e l’automedica. E’ stato poi chiesto l’invio dell’elisoccorso del 118, che ha trasportato il 29enne all’ospedale di Varese.

Il motociclista è arrivato in condizioni critiche in ospedale ed è purtroppo morto poco dopo l’ingresso al pronto soccorso. Illeso il conducente della vettura.

La dinamica dell’incidente è al vaglio dei carabinieri della compagnia di Cantù, intervenuti per i rilievi.