In vista della festa nazionale svizzera del 1° agosto e della riapertura della dogana commerciale il giorno successivo, con le consuete code di mezzi pesanti in attesa di varcare il confine, sull’autostrada A9 Lainate-Como-Chiasso sarà introdotta una deviazione di carreggiata dal chilometro 24 al chilometro 33 e saranno adottati dei provvedimenti di chiusura dalle 5 alle 13 di martedì 2 agosto.

Nello specifico, si annuncia la chiusura dello svincolo di Lomazzo Nord, in entrata in entrambe le direzioni, verso Lainate e verso Chiasso. In alternativa, è possibile utilizzare la Pedemontana o entrare in A9 dallo svincolo di Turate.

Chiuso anche lo svincolo di Fino Mornasco, in entrata in entrambe le direzioni, e in uscita per chi proviene da Lainate. L’alternativa è utilizzare in entrata verso Lainate lo svincolo di Lomazzo Sud, oppure in entrata verso Chiasso, immettersi allo svincolo di Como centro, mentre in uscita da Lainate, è possibile prendere lo svincolo di Lomazzo Nord e immettersi sulla provinciale 30 in direzione Como.

Prevista, infine, la chiusura, per chi proviene da Lainate, del ramo di allacciamento sulla tangenziale di Como.