Positivo al Covid, non solo gira liberamente per strada, ma ruba un prezioso soprammobile in un negozio, dopo che due giorni prima era stato denunciato per il furto di uno smartphone.

Al centro della vicenda, un uomo di 51 anni, già noto alle forze dell’ordine. Ieri sera, in via Muralto, la polizia è intervenuta dopo la segnalazione di un negoziante. La titolare spiegava agli agenti che poco prima era entrato un cliente, aveva chiesto informazioni, poi era uscito. Dalle mensole del negozio mancava però un prezioso soprammobile a forma di aragosta, del valore di 1200 euro.

Un’ora dopo i poliziotti hanno rintracciato l’uomo in piazza Perretta, notando una protuberanza sotto la maglietta. Legato ad una collana, c’era il soprammobile sparito dal negozio poco prima.

Il 51enne, portato in questura, non può far altro che confessare. Viene denunciato a piede libero per furto aggravato e riportato al Sant’Anna, ospedale dal quale era stato dimesso – positivo al Covid – lunedì. E poiché era ancora positivo, è stato anche denunciato per aver violato la quarantena.