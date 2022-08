E’ il “Fabregas day”. Oggi l’arrivo a Como del giocatore. Prima l’incontro con i tifosi allo Stadio Sinigaglia – per lo spagnolo un vero e proprio bagno di folla – e nel pomeriggio la conferenza stampa di presentazione.



“Arrivo a Como con la stessa ambizione di sempre: sono qui per giocare, fare bene e vincere le partite. Questa è la mia priorità. Il giorno in cui non avrò più queste motivazioni, appenderò le scarpe al chiodo. Sono ambizioso: vorrei riportare il Como dove merita di stare, in serie A. Mi piace questo progetto”. Sono queste le prime parole da giocatore del Como di Cesc Fabregas, nel corso dell’incontro con i giornalisti. Il calciatore ha spiegato di essersi allenato negli ultimi due mesi e di essere in teoria già disponibile per la gara di Coppa Italia di sabato prossimo a La Spezia e per la “prima” di campionato il 13 agosto allo stadio Sinigaglia contro il Cagliari.

“Per noi un ottimo acquisto” ha sottolineato l’amministratore del club Dennis Wise. “Si tratta di un giocatore che domina le partite, detta i tempi con una intelligenza calcistica eccezionale. Sono sicuro che saprà essere di esempio per tutti e diventerà un riferimento per i più giovani”.

Infine l’annuncio, Cesc Fabregas arriva non soltanto come giocatore, ma anche come azionista del club. Lo ha spiegato l’amministratore Dennis Wise durante la conferenza stampa, in cui è stata mostrata anche la nuova maglia della squadra. Per il campione del mondo spagnolo il contratto è biennale, ma in realtà l’idea è di proseguire il rapporto anche oltre questa data con un club di cui condivide le ambizioni, come ha spesso sottolineato. “Mi vedo come allenatore nel futuro e qui c’è un progetto a lungo termine” ha spiegato Cesc che ha ammesso di aver avuto un approccio nel 2016 con il calcio italiano. “Non giocavo al Chelsea e mi chiamò il Milan. Ma preferii rimanere in Inghilterra per dimostrare all’allenatore, Antonio Conte, che potevo essere utile alla causa. Alla fine i fatti mi hanno dato ragione”.

In prima fila, a seguire l’incontro, anche il nuovo sindaco di Como, Alessandro Rapinese.

Un momento della conferenza stampa di presentazione del nuovo acquisto degli azzurri

Il sindaco di Como Alessandro Rapinese con Cesc Fabregas

Cesc Fabregas con la maglia numero 4