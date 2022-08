Previsione rispettata o meglio una situazione ormai ben nota che si ripete dopo ogni festività in Svizzera. Ieri oltreconfine si celebrava la festa nazionale e oggi puntuali si registrano le code sulla A9, in particolare tra Como Centro e Chiasso all’uscita merci per le operazioni doganali.

Con la riapertura della dogana commerciale inevitabile il consueto serpentone di mezzi pesanti in attesa di varcare il confine. Per cercare di ridurre i disagi nei giorni scorsi erano stati previsti sull’autostrada A9 Lainate-Como-Chiasso alcune modifiche viabilistiche. Introdotta una deviazione di carreggiata tra Lomazzo e Fino Mornasco per destinare una corsia ai soli tir e consentire alle auto di muoversi in modo più agevole. Inoltre adottati provvedimenti di chiusura dalle 5 alle 13 di oggi con conseguenti percorsi alternativi consigliati.

Nello specifico chiusura dello svincolo di Lomazzo Nord, in entrata in entrambe le direzioni, verso Lainate e verso Chiasso. Chiuso anche lo svincolo di Fino Mornasco, in entrata in entrambe le direzioni, e in uscita per chi proviene da Lainate.

Impegnati gli agenti della Polstrada sin dalle prime ore di oggi per evitare che il traffico vada ulteriormente in tilt.