Imprese comasche, attività produttiva, domanda e fatturato registrano una crescita a doppia cifra nei primi sei mesi del 2022. Lo scenario occupazionale è stabile. Le aspettative per la seconda parte dell’anno sono positive anche se a frenare l’entusiasmo concorrono diversi fattori. Il complesso scenario internazionale, le oggettive difficoltà legate all’approvvigionamento delle materie prime, i costi dell’energia e del gas. A tutto questo si aggiunge il protrarsi del conflitto tra Russia e Ucraina e la pandemia che ancora prosegue. E’ il quadro che viene dipinto dall’osservatorio congiunturale di Confindustria.

Manoukian: “Le imprese hanno saputo riprendersi prima del previsto”

Aram Manoukian, presidente Confindustria Como

“È una ripresa robusta, come l’ha definita qualche giorno fa il Ministero dell’Economia, quella che ci consegna l’ultima rilevazione congiunturale”. E’ il commento di Aram Manoukian, presidente di Confindustria Como. “Dopo tre semestri consecutivi di crescita costante non ci possono essere più dubbi”. Ha aggiunto sottolineando che le aziende di ogni settore, anche quelle che più avevano sofferto i lockdown, come le imprese tessili e del settore turistico, sono state in grado di riprendersi prima del previsto. E, soprattutto, sono riuscite “a non soccombere di fronte a condizioni avverse come l’aumento dei costi delle materie prime, i forti rincari dell’energia e una preoccupante ondata d’inflazione. Situazioni, queste, che non lasciano certo tranquilli per il prossimo semestre, soprattutto di fronte alla crescita nulla della Germania o alla recessione tecnica degli USA”

Manoukian quindi chiarisce: “E’ fondamentale che le aziende italiane, e comasche in particolare, sfruttino questa ripresa per diventare ancora più solide, con un occhio al loro sviluppo, fattore fondamentale per riuscire ad assorbire i contraccolpi che, inevitabilmente, condizioni avverse potrebbero portare con sé”.

Confindustria Como ha messo in campo una serie di azioni a supporto delle imprese associate in tema di sostenibilità e di formazione di alto profilo “con la seconda edizione del Master in Cultura d’Impresa che prenderà avvio a fine settembre”. Si legge nella nota.