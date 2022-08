Ieri la chiusura dell’impianto sportivo di via del Dos a Como.

Oggi la replica del Comune alla cooperativa Colisseum che, dopo aver rimosso tutto il suo materiale e svuotato le vasche, ha chiesto la riapertura del bando per la gestione della struttura al più presto e all’associazione Thais che preme per lavori tempestivi e veloci per poter tornare a garantire ai disabili l’utilizzo delle piscine.

Gli auspici delle associazioni

I rappresentanti della cooperativa e dell’associazione hanno tentato di scongiurare lo stop dell’impianto, inevitabile però per Palazzo Cernezzi che più volte ha sottolineato la necessità di interventi a partire dalla sostituzione delle caldaie.

I timori sollevati da Pia Pullici, presidente di Thais riguardo al rischio di non riaprire via del Dos, -“potrebbe fare la stessa fine della piscina di Muggiò” aveva detto ieri- al momento vengono placati dal sindaco Alessandro Rapinese.

L’impegno del sindaco

Il primo cittadino infatti sottolinea come già nel mese in corso partiranno i lavori per rendere al più presto utilizzabile l’impianto che necessità di importanti interventi, anche se non è possibile quantificare i tempi necessari per le opere.