Emergenza siccità e livello del Lago di Como sorvegliato speciale. Oggi il Lario era a -41 centimetri dallo zero idrometrico.

“Il lago di Como perde circa un centimetro di acqua al giorno, l’equivalente di un milione e 400mila metri cubi”, è intervenuto l’assessore alla Montagna della Regione Lombardia, Massimo Sertori. “I laghi a valle dovrebbero ridurre l’irrigazione per l’agricoltura, – ha proseguito l’assessore – e il flusso naturale che arriverà magari con le piogge servirà per far rialzare il loro livello. Abbiamo dato priorità all’agricoltura – ha spiegato Sertori – ma sui laghi ci sono diversi interessi, come la navigabilità, che non possono più essere trascurati. Per questo stiamo calibrando le misure, cercando di ottenere il massimo con la poca acqua che c’è. Nella speranza che piova ma che non ci siano bombe d’acqua o forti grandinate a rovinare i campi”.