Ridere dei pregiudizi. Trasformare i luoghi comuni in caricatura e personaggio: è questa la chiave comica di Frontaliers, la fortunatissima serie tv svizzera molto seguita a cavallo del confine i cui episodi sono in onda per tutta l’estate su Etv con quattro appuntamenti quotidiani, dopo i tg delle 12,30, 19.30, 21 e 22.30.

Un successo sfociato, a fine 2017, in un lungometraggio, Frontaliers Disaster, che nelle sale svizzere ha fatto registrare numeri da record.

Domani sera – ore 23 – il film verrà trasmesso da Espansione TV.

Risate assicurate, con la coppia Bussenghi-Bernasconi.

Roberto Bussenghi, al secolo Flavio Sala, è il classico frontaliere italiano (come ne esistono migliaia in provincia di Como o Varese) che ogni mattina attraversa il confine per andare a lavorare in Svizzera. Spiritoso, creativo, un po’ confusionario e non sempre incline al rispetto delle regole, Bussenghi è l’antitesi dell’inflessibile doganiere svizzero Loris Bernasconi, al secolo Paolo Guglielmoni.

Sono loro i protagonisti degli sketch della serie e, ovviamente, anche del lungometraggio diretto da Alberto Meroni. Nella pellicola ci sarà un ribaltamento di ruoli che li porterà comunque ad una vicinanza forzata e a un inevitabile collaborazione che a poco a poco si trasforma in amicizia. Ma gli imprevisti sono sempre dietro l’angolo. Nel cast anche Enrico Bertolino, qualche direttore della ditta Sprungler & Kupfler di Lugano.