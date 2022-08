In attesa della presentazione ufficiale al pubblico, l’Hockey Como presenta i nuovi giocatori stranieri per la prossima stagione 2022/23, attesi per inizio settembre al fine di potersi mettere a disposizione della squadra lariana.

Chase Harwell in arrivo dai Norfolk Admirals farm team dei Carolina Hurricane, dopo una grande stagione in ECHL (terza lega americana). Chase, classe 1997 nato in Connecticut, è un forte attaccante di stecca destra.

Harwell ha militato con statistiche impressionanti nella Concordia University in Canada nel campionato USports (massimo livello universitario) e precedentemente al College in NCAA.

Giocatore veloce e fisico con gran senso del goal, sarà sicuramente un top player per la nostra categoria.

Nick DiNicola “la freccia del Connecticut”, classe 1994, dopo un finale di stagione travolgente lo scorso anno e nonostante sia stato draftato negli Stati Uniti ha scelto di tornare a Como con la sua incredibile velocità e fantasia di gioco.

Nick precedentemente è stato All American, laureato alla Fichburg State University dove ha giocato in NCAA, successivamente ha proseguito la sua carriera in SPHL per poi giungere a Como nel gennaio di quest’anno.

Chase e Nick a Casate avranno anche il ruolo di aiuto allenatore su ghiaccio per assistere e sviluppare i giovani talenti, sempre con il motto #makehockeycomogreatagain.

Jakub Bernad, sarà il terzo straniero grazie alla collaborazione con la squadra di hockey Inline del Quanta Milano. Jakub nato nel 1991, vicecampione del mondo di Inline nel 2022 è un centro con eccellenti doti tattiche e sarà a disposizione del team tecnico del Como pronto per subentrare.

Lunga esperienza in Repubblica Ceca ed in Francia sia su ghiaccio che ad Inline, giocherà e si allenerà a Como e con Quanta (serie A italiana e Champions League), oltre che partecipare con la nazionale Czechia ai campionati del mondo in Argentina a fine anno.