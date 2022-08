Stava trascorrendo un breve soggiorno a Como assieme alla fidanzata, ma su di lui pendeva una condanna per maltrattamenti in famiglia ed estorsione.

La sera del 2 agosto scorso, in seguito a una segnalazione sul portale Alloggiati-web, banca dati in uso alle forze di polizia, le Volanti sono intervenute in una struttura ricettiva della città, dove hanno rintracciato l’uomo, già noto alla giustizia e gravato da un ordine di cattura emesso dalla procura di Varese in quanto condannato in via definitiva per i reati – come detto – di maltrattamenti in famiglia ed estorsione. La sua vacanza è stata bruscamente interrotta dai poliziotti, che hanno circondato la stanza in cui l’uomo risiedeva e lo hanno costretto a consegnarsi spontaneamente.

Il condannato è stato portato in questura e poi al carcere del Bassone.