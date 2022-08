Venerdì mattina alle 9, nella chiesa di Fellegara (comune di Scandiano, in provincia di Reggio Emilia) sono stati fissati i funerali di Villiam Vecchi, grande e indimenticato portiere del Como tra gli anni ’70 e ’80. La scomparsa ieri all’età di 73 anni. Sono state numerose in queste ore le manifestazioni di cordoglio del mondo del calcio, a partire di quelle dei club – non soltanto quelli per cui è stato tesserato – per arrivare a quelle delle persone che con Vecchi hanno lavorato.

Gianluigi Buffon ha pubblicato una immagine con Vecchi ai tempi del Parma, negli anni ’90. “Più di un allenatore. Più di un maestro” ha scritto. “I tuoi consigli e i tuoi insegnamenti sono stati semplicemente determinanti per la mia carriera. Mi hai dato tanto, sia a livello professionale che umano. Un semplice grazie non potrà mai essere abbastanza per tutto quello che hai fatto per me. Fa’ buon viaggio, Villiam. Mancherai”.