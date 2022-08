Vigili del fuoco al lavoro tutta la notte e anche questa mattina per spegnere l’incendio divampato ieri sera a Como tra viale Geno e via Torno in una zona boschiva.

Le operazioni sono proseguite per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Stamattina in azione anche l’elicottero per ultimare la bonifica dall’alto vista la zona impervia. Presenti anche i volontari del servizio antincendio boschivo della Provincia di Como.

L’allarme è scattato ieri sera dopo le 22.30. Il rogo ha lambito le case nella zona, anche se a bruciare è stata soltanto vegetazione. Sul posto, per l’operazione di spegnimento, sei squadre dei vigili del fuoco (con autobotti da Como e Cantù e mezzi specifici da erba e Appiano), con il supporto della Polizia di Stato e della Polizia locale, che hanno tenuto sotto controllo la zona. Interrotto il transito sulla strada Lariana dalla città, con l’incendio che si è avvicinato anche a via Torno, strada che è stata riaperta totalmente al traffico intorno alle 2.30.

Non si segnalano feriti. Ancora da capire le cause dell’incendio.