Incendio tra viale Geno e via Torno. I droni con il termoscanner per verificare l’eventuale presenza di focolai ancora accesi. L’elicottero per spegnerli dall’alto e mettere in sicurezza la zona.

Si è lavorato per buona parte della giornata tra viale Geno e via Torno a Como. Nella zona boschiva dove ieri sera è scoppiato un vasto incendio poco dopo le 22.30. Bruciati, secondo una prima stima, circa 6mila metri quadrati di verde.

Le operazioni sono proseguite tutta la notte per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area e anche oggi con l’elicottero per ultimare la bonifica dall’alto vista la zona impervia. Presenti oltre ai vigili del fuoco, la protezione civile e i volontari del servizio antincendio boschivo della Provincia di Como.