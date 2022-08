75° Locarno Film Festival: proiezioni, ospiti, incontri speciali tra il Lago Maggiore e le montagne svizzere.

E’ il Locarno Film Festival, giunto quest’anno alla sua 75^ edizione, dove da sempre trovano spazio le produzioni più audaci e i talenti destinati a lasciare il segno. Quest’anno di scena fino al 13 agosto, con oltre 300 film presentati nelle sale.

Nella sola Piazza Grande -splendida piazza medievale- sono 8000 gli spettatori che ogni sera si ritrovano per assistere alle proiezioni.

Dopo due edizioni segnate dalla pandemia, la manifestazione è tornata a essere in tutto e per tutto quello che è sempre stata: un appuntamento aperto a ogni tipologia di pubblico, a cui si potrà accedere senza restrizioni, con centinaia di film in anteprima presentati con le loro delegazioni e moltissime occasioni di incontro per riscoprire il piacere di condividere la settima arte.

75° Locarno Film Festival: cultura e turismo

“L’evento è stato frenato dalla pandemia quest’anno è ripartito in grande stile”. Commenta Dario Campione, giornalista del Corriere del Ticino. “Il Festival del film di Locarno è l’appuntamento culturale più importante della Svizzera ha detto il consigliere federale Alain Berset nel discorso inaugurale del festival”. Ricorda Campione che spiega come la kermesse attiri molte risorse dal governo federale e dal Canton Ticino, rappresentando anche un traino per il turismo.

Attese molte star del cinema durante la kermesse, Matt Dillon, protagonista nei giorni scorsi ha ritirato anche un premio, tra gli attori che arriveranno anche Juliette Binoche.