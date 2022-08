Giornata da bollino nero sulle autostrade italiane e la A9 non fa eccezione. Il primo weekend di agosto coincide normalmente con il grande esodo estivo. Già da ieri pomeriggio anche lungo la rete Anas si segnalava traffico in aumento. Occhi puntati sulle grandi direttrici prevalentemente in direzione Centro e Sud Italia verso le località di villeggiatura. In particolare lungo le dorsali adriatica, tirrenica e jonica e ai valichi di confine in direzione di Francia, Slovenia e Croazia, e in uscita dai centri urbani e per i numerosi spostamenti locali.

Sull’Autostrada A9 Lainate-Como-Chiasso sin dalle prime ore della giornata segnalate code e traffico intenso. Alla barriera di Grandate rallentamenti in entrambe le direzioni. Quindi c’è chi si sta mettendo in viaggio verso Sud e chi invece è diretto verso Nord, con anche i primi rientri dopo le ferie.

Per tutto il giorno la direttrice sarà osservata speciale.