Grave incidente per un 21enne della provincia di Como mentre era in vacanza in Salento. Il giovane, residente a Eupilio, è ricoverato in condizioni serie all’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce dopo un tuffo a Otranto sulla ben nota spiaggia della Baia dei Turchi.

Da quanto si apprende il ragazzo, nella giornata di ieri all’ora di pranzo, si sarebbe tuffato da uno scoglio in un punto dove il fondale però è basso. Gli amici hanno dato subito l’allarme e i soccorsi si sono attivati in codice rosso, quindi massima gravità. Non è stato semplice l’intervento visto il punto dove si è verificato l’incidente. E’ stato necessario arrivare via mare. Oltre al 118 è intervenuta la capitaneria di porto.

Risulta ricoverato in Rianimazione per un serio trauma alla schiena.