Zone senza segnale tv: stanziati 10 milioni di euro per tornare a vedere i canali.

Per le zone senza segnale i fondi dal Dl Aiuti

“Grazie all’azione del ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, nel Dl Aiuti è stata inserita una norma che stanzia complessivamente 10 milioni di euro per consentire la visione della televisione nelle comunità montane e nelle zone in cui sono stati spenti gli impianti – spiega l’assessore regionale con delega alla Montagna, Massimo Sertori-, con l’obiettivo di assicurare la visione della televisione alla popolazione delle comunità montane e delle altre zone in cui, ad esito dello switch-off, non era assicurata la ricezione del segnale televisivo”.

Cosa prevede lo stanziamento

In particolare la norma prevede lo stanziamento di 7,5 milioni di euro per l’innalzamento fino a 50 euro del bonus tv per l’acquisto di apparati satellitari di ricezione della tv e inoltre prevede e autorizza la spesa di 2.5 milioni di euro per l’anno 2022 per l’adeguamento degli impianti di trasmissione che sono autorizzati alla riattivazione in quanto non soggetti a interferenze.

“Si tratta – commenta Sertori – di una risposta concreta alle tante richieste avanzate in questi mesi da parte della popolazione che risiede in aree di montagna. Difatti in molte zone, anche in provincia di Sondrio, il cittadino paga il canone senza ricevere il segnale per la mancanza di adeguamento delle torri o dei ripetitor”.