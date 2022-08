Due incidenti nella notte hanno richiesto l’intervento dei vigili del fuoco. Il primo, intorno alle 2,30, ad Asso sulla Provinciale 41. Un’auto con a bordo tre persone (un uomo di 57 anni, una ragazza di 16 e un bambino di 10) si è ribaltata, per cause in corso di accertamento. Fortunatamente le tre persone a bordo non hanno riportato ferite serie. Sono uscite autonomamente dalla vettura e portate all’ospedale di Erba per accertamenti. Sul posto oltre ai soccorritori anche i carabinieri per i rilievi.

Poco dopo le 6 una squadra dei vigili del fuoco è intervenuta ad Albavilla in via Brianza per un’auto finita contro un cancello fortunatamente senza conseguenze per il conducente 20enne. Anche per lui trasferimento al presidio di Erba per accertamenti. Dinamica dell’incidente al vaglio dei carabinieri.