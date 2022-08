Fabregas Junior tesserato per il Chiasso Fc. In attesa di vedere Cesc Fabregas in campo con la maglia del Como, gli svizzeri del Chiasso – che hanno come general manager l’ex dirigente azzurro Ninni Corda – hanno ingaggiato Joseph Taktouk. Joseph, classe 2003, è uno dei due ragazzi avuti dalla moglie di Cesc, Daniella, in una precedente relazione. Ragazzi che Fabregas, come specifica lo stesso calciatore sul suo profilo Instagram, considera suoi figli.

Fabregas Junior ha giocato nel vivaio del Rayo Vallecano di Madrid ed è stato subito aggregato alla prima squadra rossoblù. Ad assistere Joseph al momento della firma, oltre al procuratore Morris Pagniello, c’era proprio Cesc: i due peraltro sono entrambi centrocampisti.

La squadra della città ticinese ha esordito lo scorso fine settimana in campionato – l’equivalente della serie C italiana – pareggiando 2-2 in trasferta con il Bulle. Sabato prossimo alle 16 l’esordio casalingo con il Biel-Bienne.