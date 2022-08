E’ ricoverata in prognosi riservata all’ospedale di Varese la donna di 45 anni che viaggiava come passeggera a bordo di una moto coinvolta in un incidente ieri pomeriggio a Nesso sulla Lariana poco prima delle 18.

L’uomo alla guida della due ruote ha invece riportato ferite lievi. La dinamica è al vaglio dei carabinieri. Per cause ancora da accertare la moto si è scontrata con un’auto guidata da un cittadino ungherese. Le ferite più gravi – come detto – le ha riportate la donna ricoverata a Varese, dove è stata trasferita in elisoccorso.