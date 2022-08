Spaccio a Como tra i giardini a lago e il Monumento ai Caduti. Arrestato 30enne del Gambia.



Sabato sera intorno alle 22 nella zona di viale Puecher gli agenti delle volanti della questura hanno notato l’uomo, appartato in un punto poco illuminato. Durante il controllo era agitato e inavvertitamente ha fatto cadere il cappellino dal quale sono fuoriusciti 6 involucri di alluminio contenenti marijuana. Gli agenti hanno proseguito con la perquisizione. Nel borsello hanno trovato 312 euro in banconote di piccolo taglio e un telefono cellulare con numerose chiamate e messaggi.

Controllando l’intera area, in un anfratto tra i canali di scolo, a un metro e mezzo da dove era seduto, i poliziotti hanno trovato altri due involucri contenenti 20 grammi e mezzo di hashish.

La perquisizione a casa

A quel punto necessaria la perquisizione nella sua abitazione in città. In camera da letto scoperti altri 12 grammi di marijuana e 600 euro in contanti e poi materiale per il confezionamento delle dosi: tre bilancini di precisione, carta alluminio e un taglierino. In casa gli agenti hanno trovato inoltre una carta di credito e una carta d’identità intestate a un cittadino belga e la tessera sanitaria di un italiano (furto denunciato nel 2017).

Arrestato in flagranza il 30enne – regolare in Italia – per spaccio di stupefacenti e denunciato per ricettazione della carta di credito. Stamattina il direttissimo in tribunale a Como, arresto convalidato, ha patteggiato un anno quindi rimesso in libertà.

Droga nascosta tra i gradini

Nel pomeriggio di ieri la Polizia di Stato ha svolto altri controlli nella zona e, nascosto tra i gradini del Monumento ai Caduti, hanno trovato un pacchetto di sigarette con all’interno 6 grammi e mezzo di hashish. In questo caso eseguito il sequestro a carico di ignoti.