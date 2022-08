Rocambolesco inseguimento nella notte tra Olgiate Comasco e Tradate. Un automobilista, alla vista dei carabinieri – impegnati nella normale attività di controllo del territorio – si è dato alla fuga. Una corsa spericolata per le strade mettendo a rischio la sua vita e quella degli altri. È stato poi bloccato dai militari a Tradate e identificato. Si tratta di un 33enne albanese irregolare in Italia e con un decreto di espulsione non rispettato. È stato arrestato per violazione delle norme sull’immigrazione e resistenza a pubblico ufficiale. Dopo la folle corsa si è anche sentito male. I carabinieri lo hanno accompagnato in ospedale per accertamenti. E’ stato dimesso oggi a mezzogiorno. Domani sarà giudicato con rito direttissimo in tribunale a Como.