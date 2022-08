Manganiello al Sinigaglia. Sarà il fischietto di Pinerolo a dirigere l’incontro che inaugurerà la stagione 2022-2023 degli azzurri. Sabato sera (ore 20.45) allo stadio cittadino la partita tra la squadra lariana e il Cagliari, appena retrocesso dalla serie A. Gianluca Manganiello, classe 1981, è della sezione di Pinerolo, in provincia di Torino e vanta una lunga esperienza in serie A. L’ultimo incontro da lui diretto nella massima categoria è stato Inter-Empoli, il 6 maggio allo stadio di San Siro. In B, nella scorsa stagione, non ha mai incrociato i lariani.

Trasferta in serie A per il comasco Andrea Colombo, che lunedì scorso ha diretto allo stadio Marassi di Genova il confronto tra Genoa e Benevento di Coppa Italia. Colombo sarà ancora in Liguria, allo stadio di La Spezia, come quarto uomo nella sfida tra i padroni di casa e l’Empoli, a supporto di Daniele Chiffi (fischio d’inizio al “Picco” alle 20.45 di domenica 14 agosto).