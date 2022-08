Sarà Parma-Bari, domani, la gara di apertura del campionato di serie B 2022-2023. Il giorno successivo – sabato 13 agosto – a scendere in campo sarà il Como, alle 20.45 allo stadio Sinigaglia contro il Cagliari.

Ad accompagnare il match arriva puntuale l’ordinanza sulle limitazioni alla viabilità che fissa i provvedimenti viabilistici in occasione dell’utilizzo dell’impianto cittadino per la disputa di partite casalinghe. Le misure entreranno in vigore sempre almeno sei ore prima dell’inizio di ogni partita e cesseranno quando le strade nei pressi dello stadio torneranno transitabili in condizioni di sicurezza.

A partire dal primo pomeriggio di sabato scatterà dunque il divieto di circolazione e di sosta con rimozione forzata per tutte le categorie di veicoli lungo via Sinigaglia, viale Puecher e lungo viale Vittorio Veneto, dove saranno montati sistemi di recinzione mobili per bloccare il passaggio pedonale. Le stesse misure saranno applicate anche in Largo Borgonovo, viale Masia nel tratto compreso fra Piazzale Somaini e Viale Rosselli e piazzale Somaini. Il doppio senso di circolazione sarà consentito ai residenti e agli autorizzati lungo viale Masia. Il divieto di accesso a via Campo Garibaldi e inoltre lo stop al passaggio di pedoni tra l’area dei Giardini e Lago e viale Vittorio Veneto, Largo Borgonovo.

L’intera zona sarà inoltre presidiata dalle forze dell’ordine per regolare il traffico e monitorare la situazione.