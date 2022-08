Al via un nuovo esodo per gli italiani che si apprestano a partire per godersi il ponte di Ferragosto. Lungo la rete autostradale è previsto traffico in costante aumento già a partire da oggi, giornata da bollino rosso, e la A9 Lainate-Como-Chiasso non fa eccezione.

Una situazione che si ripete ogni anno nei giorni che precedono e seguono il Ferragosto, e in questo 2022 ancor di più per la concomitanza con il fine settimana. Domani mattina è segnalato bollino nero, con spostamenti in aumento verso le grandi direttrici, mentre la situazione continuerà a essere critica, ma da bollino rosso, nel pomeriggio e per tutta la domenica, con le ultime partenze per le vacanze. Chi vorrà mettersi in auto, dunque, dovrà fare i conti con code e rallentamenti. Occhi puntati, in direzione sud, sulle principali direttrici verso le località di villeggiatura, in particolare lungo le dorsali adriatica, tirrenica e jonica e in direzione di Francia, Slovenia e Croazia, in uscita dai centri urbani e per i numerosi spostamenti locali.

Traffico intenso è annunciato quindi anche sull’autostrada A9 verso Brogeda, con prevedibili code al confine con la Svizzera. Particolare attenzione poi alle direttrici dei laghi, in particolare la statale 36 del lago di Como e dello Spluga, e la statale Regina.