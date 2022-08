Ticino. Avrebbero rubato 5mila franchi da almeno otto distributori automatici: un 40enne e una 30enne, entrambi cittadini rumeni, rispettivamente residenti in Romania e in Italia, sono stati arrestati per furto aggravato.

Il fermo, come spiegano in una nota congiunta il Ministero pubblico e la polizia cantonale, è scattato in seguito a una serie di colpi messi a segno a danno delle gettoniere dei distributori di bevande e beni alimentari presenti nei pressi delle stazioni ferroviarie.

Le indagini svolte dalla polizia cantonale hanno permesso di risalire all’identità degli autori dei furti. Sono in corso verifiche per stabilire eventuali responsabilità in episodi analoghi registrati nei mesi scorsi sia in Ticino che oltre San Gottardo.