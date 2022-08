Festa dell’Assunta a Como. “La gioiosa certezza che Maria, nostra madre e sorella tenerissima, è assunta al cielo ci obbliga a guardare in alto con fiducia”. Inizia in questo modo l’omelia nel pontificale di oggi – 15 agosto – del vescovo di Como monsignor Oscar Cantoni nella Cattedrale a Como.

Festa dell’Assunta

“Sentirsi attesi, come figli amati, è per noi una grande consolazione, una sicurezza che ci conforta e ci rassicura – ha detto ancora il vescovo della città – Maria, la madre del Signore e nostra, non ci lascia soli, vigila su di noi, suoi figli, soprattutto in questo periodo così complesso e travagliato della storia del mondo, segnato dalle guerre, dal virus, dalla mancanza d’acqua, da una forte instabilità politica”.

Nel messaggio ai fedeli il vescovo Cantoni ha infine sottolineato: “Solo quanti si impegnano ad amare (e non i potenti, gli orgogliosi o i superbi), quelli cioè che vivono nella libertà dell’amore, questi imitano Dio, anticipando in questo modo il Paradiso, luogo in cui si sperimenta la pienezza dell’amore in tutta la sua potenza”.