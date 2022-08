Centro Valle Intelvi: festa per un giocatore del SuperEnalotto in occasione dell’ultimo concorso. In paese, come riporta Agipronews, è stato infatti centrato un “5” del valore di 51.751,52 euro. La giocata vincente è stata convalidata nel bar Centrale di via Provinciale. In Lombardia, oltre che a Centro Valle Intelvi, un “5” è stato azzeccato a San Martino Siccomario, in provincia di Pavia. Nel frattempo il Jackpot è arrivato a quota 254,8 milioni di euro.