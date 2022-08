Consultorio di via Gramsci chiuso da oggi e fino al 22 agosto. Aperta la sede in via Napoleona.

Per eseguire lavori di manutenzione straordinaria all’ingresso dell’edificio comunale in via Gramsci dove ha sede il Consultorio familiare di Asst Lariana, a partire dalla giornata di oggi e fino al 22 agosto i servizi saranno erogati negli spazi nella Casa di Comunità Napoleona, in via Napoleona a Como.

I numeri telefonici della segreteria di via Gramsci saranno deviati a quella di via Napoleona così come saranno trasferite le chiamate destinate allo spazio di supporto/consulenza telefonica in gravidanza e post-nascita. Nulla cambia per quanto riguarda i servizi erogati da remoto. Per quanto riguarda le attività in presenza sono già stati predisposti gli spostamenti degli appuntamenti nella sede di via Napoleona. Per maggiori informazioni sui servizi offerti dal Consultori di Asst Lariana è possibile consultare il sito asst-lariana.it (servizi territoriali- consultori familiari).

