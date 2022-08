Parco giochi a Como. Dopo mesi di giochi transennati, si intravede la riapertura del giardino di via Vittorio Emanuele a Como. A maggio, la chiusura per ragioni di sicurezza in seguito alla segnalazione di un cittadino. A giugno era arrivata l’approvazione del progetto esecutivo e quindi l’assegnazione dei lavori a un’azienda con sede a Milano che ha offerto un ribasso sull’importo a base di gara del 4,2%. Per questo motivo, l’opera per la riqualificazione del parchetto e l’integrazione dei giochi del giardino di via El Alamein, dalla somma inziale di 150 mila euro costerà poco meno di 120.000 euro. Nell’importo sono compresi i lavori per l’eliminazione delle barriere architettoniche ma anche per l’adeguamento e l’integrazione di giochi e arredi urbani.

Previsto un controllo in corso d’opera



Per l’aerea di via vittorio Emanuele è stato anche previsto-dato il rischio archeologico alto- un controllo in corso d’opera da parte del personale specializzato.

Detto questo, una data precisa per l’inaugurazione del nuovo spazio ancora manca, ma con il via dei lavori subito dopo l’estate il cantiere potrebbe concludersi in un paio di mesi.