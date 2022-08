Un uomo di 64 anni è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Sant’Anna per una caduta in bicicletta. L’incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi ad Albavilla, in via ai Monti.

Il ciclista avrebbe perso il controllo della biciletta, per cause ancora in fase di accertamento. Non ci sarebbero altri veicoli coinvolti nell’incidente. Dopo la caduta, le condizioni del 64enne sono apparse subito gravi. E’ intervenuto l’elicottero del 118 e l’uomo è stato trasportato al Sant’Anna.