Auto nell’area pedonale in Puglia, in provincia di Brindisi, denunciato un comasco di 24 anni. La sera di Ferragosto, il giovane sarebbe piombato a gran velocità nella zona chiusa al traffico di Carovigno, rischiando di travolgere i numerosi presenti. Terrore tra le persone che hanno visto arrivare la macchina. Solo per caso la folle corsa non ha causato feriti e i presenti sono riusciti a evitare l’impatto.

Secondo quanto accertato dai carabinieri della compagnia di Brindisi, alla guida della vettura, una Volkswagn Golf c’era un comasco di 24 anni che sembra fosse in vacanza in Puglia. Il giovane è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di sostanze psicotrope.

La vettura, secondo quanto ricostruito è intestata al padre del ragazzo. Sottoposto agli accertamenti, il 24enne sarebbe risultato positivo ad alcol, cocaina e barbiturici. Le presunte responsabilità del conducente sarebbero emerse anche attraverso la visione dei filmati di alcune telecamere di sicurezza presenti nella zona.

Dopo essere piombato in auto nell’area pedonale di Carovigno, il 24enne è scappato a piedi, evitando un tentativo di linciaggio dei presenti. Poche ore dopo è stato rintracciato dai carabinieri. In un primo momento il padre del 24enne, proprietario dell’auto, avrebbe detto che la macchina gli era stata rubata. Le forze dell’ordine avrebbero invece accertato che non c’è stato alcun furto e che alla guida della Golf fuori controllo ci sarebbe stato il 24enne comasco.